Воротар Реала Андрій Лунін несподівано отримав місце у основі мадридців на поєдинок Ліги чемпіонів та проявив себе виключно з найкращого боку.

Несподівана травма Кепи змусила Анчелотті ставити Андрія Луніна на поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Браги. Українець віддячив надійною грою та сейвом після пенальті на 6-й хвилині. Соцмережі Реала приділили чимало уваги другому воротарю команди, обговорюючи його впевнений виступ. Ба більше, на Instagram воротаря підписалося вже 1 млн користувачів.

Лунін встиг потрапити у символічні команди від УЄФА (Fantasy) та статистичних порталів Sofascore та Whoscored. Попри все це Андрій навряд зможе розраховувати на місце в основі Реала, яке закріплене за травмованим Тібо Куртуа. Дружина Луніна, Анастасія, вже заявила, що воротар може покинути Мадрид, якщо знайдеться клуб, готовий надавати регулярний ігровий час. Про все це детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги