"Талант принимает различные формы" – Барселона официально представила форму на сезон 2019/20

Барселона представила домашнюю форму на новый сезон.

Барселона официально представила новый комплект домашней формы для сезона 2019/20. Каталонцы выступать в форме с необычным орнаментом в клетку традиционного сине-гранатового цвета, похожую по дизайну на экипировку сборной Хорватии.

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"Новый комплект – это нечто невероятное. Она немного отличается от предыдущих, но это 100% Барселона. Дизайн представляет связь команды с болельщиками", – прокомментировал Пике на презентации новой формы, передает официальный сайт клуба.