"Талант принимает различные формы" – Барселона официально представила форму на сезон 2019/20

Украина — 18:06 697
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Заря официально назначила Скрипника новым главным тренером
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Динамо официально подписало КадириУкраина — 17:20 651
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Україна U-20 на порозі історичного досягнення на ЧС-2019 – Лунін і 2 партнери вражають ЗМІ, "українець тисне на Реал"Сборная Украины — 15:58 1059
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Цыганков, Мораес, Вильхьямссон и еще 5 футболистов претендуют на звание лучшего игрока месяца в УПЛУкраина — 14:03 149