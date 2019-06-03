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"Талант принимает различные формы" – Барселона официально представила форму на сезон 2019/20

20:42 176 Читати українською
"Талант принимает различные формы" – Барселона официально представила форму на сезон 2019/20
Месси в новой форме Барселоны / официальный сайт ФК Барселона

Барселона представила домашнюю форму на новый сезон.

Барселона официально представила новый комплект домашней формы для сезона 2019/20. Каталонцы выступать в форме с необычным орнаментом в клетку традиционного сине-гранатового цвета, похожую по дизайну на экипировку сборной Хорватии.

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"Новый комплект – это нечто невероятное. Она немного отличается от предыдущих, но это 100% Барселона. Дизайн представляет связь команды с болельщиками", – прокомментировал Пике на презентации новой формы, передает официальный сайт клуба.

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Барселона Барселона Жерар Пике Жерар Пике Испания Футбольная форма
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