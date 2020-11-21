Динамо досить швидко вийшло вперед – після розіграшу стандарту та відскоку від Буяльського Гармаш, який залишився один у центрі штрафного, проштовхнув м'яч повз воротаря. Кияни швидко могли подвоїти перевагу, але Де Пена головою поцілив у стійку. Інгулець до перерви зміг відігратись, але гол Козака скасували через офсайд.

Динамо впевнено перемогло Інгулець знекровленим складом – сенсаційний герой і 2 скасовані голи

По перерві Динамо мало два вбивчих моменти, на що Інгулець відповів небезпечним ударом Сітчінави. А героєм зустрічі став Гармаш, який асистував Шапаренку. Інгулець знову відзначився із офсайду, і Динамо святкувало впевнену перемогу.

Таким чином, Динамо набрало 23 очки та залишилось першим, а Інгулець із 7 пунктами розташувався на 11 місці.