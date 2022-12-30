Сергій Сидорчук з вагітною дружиною Анною й трьома дітьми не без проблем зумів повернутись на батьківщину з Мальдів.

"Ми у Києві. Такого "трешняку" з перельотом у нас ще не було… Просто скасували літак за 2 години до вильоту, 24 години в дорозі, готелі зайняті, спи, де хочеш, з таким терміном вагітності ми вас випустити не можемо…

Сидорчук очікує на четверту дитину в сім'ї – фото дня від капітана Динамо

Але добре повертатися на рідну землю. Порада: завжди майте заначку про всяк випадок, щоб хоч якось повернутись додому. І після цього діти запитали: "А ми ще на четвертому літаку полетимо сьогодні?", – написала Анна Сидорчук в Instagram.

Вже 13 січня капітан Динамо повернеться до роботи й готуватиметься до другої частини сезону 2021/22.