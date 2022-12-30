Сергей Сидорчук с беременной женой Анной и тремя детьми не без проблем сумел вернуться на родину из Мальдив.

"Мы в Киеве. Такого "трешняка" с перелетом у нас еще не было... Просто отменили самолет за 2 часа до вылета, 24 часа в пути, отели заняты, спи, где хочешь, с таким сроком беременности мы вас выпустить не можем...

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Но хорошо возвращаться на родную землю. Совет: всегда имейте заначку на всякий случай, чтобы хоть как-нибудь вернуться домой. И после этого дети спросили: "А мы еще на четвёртом самолете полетим сегодня?", – написала Анна Сидорчук в Instagram .