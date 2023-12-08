"Я різне бачив у футболі, але такого ще не бачив. Буває, що мʼяч потрапляє в притиснуту руку чи яка збільшує об'єм тіла. Але тут взагалі не було дотику до руки. Мʼяч влучив гравцеві Вереса у "пʼяту точку", потім в землю, а від землі нікому в руку не влучав.

Придуманий пенальті Монзуль у відеоогляді матчу Шахтар – Верес – 2:0

Романов на VAR взяв на себе відповідальність і підтвердив Монзуль її рішення. Замість того, щоб хоча б запропонувати переглянути повтор самій. Тож, цим Романов підставив Монзуль. А потім вона не зарахувала взяття воріт через те, що Сікан завчасно, до пробиття з позначки, забіг до штрафного майданчика", – поділився Ступар у коментарі для Telegram-каналу УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що у матчі Шахтар – Верес у ворота рівненців призначили вигаданий пенальті: Монзуль вказала на точку, хоча м'яч не влучив захиснику в руку. Суддя VAR теж проігнорував епізод, підтвердивши 11-метровий, який не реалізував Зубков.

Шахтар впевнено обіграв Верес у репетиції до ЛЧ – Монзуль вигадала пенальті для "гірників"