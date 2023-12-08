"Такого еще не видел": экс-арбитр ФИФА – о выдуманном пенальти в матче Шахтер – Верес и подставе для Монзуль от коллеги
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал скандальный эпизод в матче 17-го тура между Шахтером и Вересом.
"Я разное видел в футболе, но такого еще не видел. Бывает, что мяч попадает в прижатую руку или которая увеличивает объем тела. Но здесь вообще не было прикосновения к руке. Мяч попал игроку Вереса в "пятую точку", потом в землю, а от земли никому в руку не попадал.
Придуманный пенальти Монзуль в видеообзоре матча Шахтер – Верес – 2:0
Романов на VAR взял на себя ответственность и подтвердил Монзуль ее решение. Вместо того, чтобы хотя бы предложить пересмотреть повтор самой. Потому, этим Романов подставил Монзуль. А потом она не засчитала взятие ворот из-за того, что Сикан заблаговременно, до пробития с точки, забежал в штрафную", – поделился Ступар в комментарии для Telegram-канала УПЛ ТБ.
Напомним, что в матче Шахтер – Верес в ворота ровенчан назначили вымышленный пенальти: Монзуль указала на точку, хотя мяч не попал защитнику в руку. Судья VAR тоже проигнорировал эпизод, подтвердив 11-метровый, который не забил Зубков.
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