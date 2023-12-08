"Я разное видел в футболе, но такого еще не видел. Бывает, что мяч попадает в прижатую руку или которая увеличивает объем тела. Но здесь вообще не было прикосновения к руке. Мяч попал игроку Вереса в "пятую точку", потом в землю, а от земли никому в руку не попадал.

Придуманный пенальти Монзуль в видеообзоре матча Шахтер – Верес – 2:0

Романов на VAR взял на себя ответственность и подтвердил Монзуль ее решение. Вместо того, чтобы хотя бы предложить пересмотреть повтор самой. Потому, этим Романов подставил Монзуль. А потом она не засчитала взятие ворот из-за того, что Сикан заблаговременно, до пробития с точки, забежал в штрафную", – поделился Ступар в комментарии для Telegram-канала УПЛ ТБ.

Напомним, что в матче Шахтер – Верес в ворота ровенчан назначили вымышленный пенальти: Монзуль указала на точку, хотя мяч не попал защитнику в руку. Судья VAR тоже проигнорировал эпизод, подтвердив 11-метровый, который не забил Зубков.

Шахтер уверенно обыграл Верес в репетиции к ЛЧ – Монзуль придумала пенальти для "горняков"