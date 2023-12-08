Шахтар доволі швидко розпакував ворота Вереса – Криськів отримав чудову передачу від Зубкова у штрафний і прошив Паста. М'яч рикошетом зачепив Жуліо Сезара, і згодом гол переписали на нього. Дахновський у відповідь стріляв здалеку – Різник забрав. Наприкінці тайму Бондар замикав закидання від Зубкова у воротарський, але пробив над поперечиною. На останній хвилині Дахновський мав шанс зрівняти, однак влучив прямо у кіпера "гірників".

Шахтар впевнено обіграв Верес у репетиції до ЛЧ – Монзуль вигадала пенальті для "гірників"

По перерві Монзуль вигадала пенальті за гру рукою Шевченка, якої не було, однак Зубков з позначки не зумів переграти Паста. Сікан втиг добити сферу у сітку, але, зрештою, гол було скасовано через забігання Данила у штрафний до удару. Шахтар продовжив тиснути і зумів подвоїти – Зубков ефектним ударом закрутив під поперечину. Могли забивати Егіналду і Келсі, однак їм відверто не щастило, а за 2 хвилин до свистка Кевін влучив у каркас воріт.