"Такий випадок не передбачений регламентом", – президент ПФЛ повідомив, хто може замінити Арсенал-Київ у Першій лізі

Перша ліга — 17:44 1619
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Арсенал-Київ офіційно знявся з Першої ліги 2019/20
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"Мессі забив мені головою – як?!": Андрій Дикань – комплімент від Барселони, перелом черепа і життя після футболуІнтерв’ю — 16:00 4449
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Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 15:31 7512
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Зоря отримала потенційного опонента у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 15:16 2269
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Маріуполь дізнався потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 15:11 1254