"Такий випадок не передбачений регламентом", – президент ПФЛ повідомив, хто може замінити Арсенал-Київ у Першій лізі

Президент ПФЛ Сергій Макаров підтвердив інформацію, що Арсенал-Київ знімається з розіграшу Першої ліги.

"Так, дійсно, ми отримали від Арсенала-Київ офіційний лист, в якому керівництво клубу повідомило ПФЛ про зняття з чемпіонату Першої ліги. Причина – фінансові проблеми.

Арсенал-Київ офіційно знявся з Першої ліги 2019/20

Запорізький Металург може зайняти місце "канонірів" у другому за силою дивізіоні. Ми вивчаємо ситуацію, що склалася. Адже цей випадок не передбачений регламентом. Це форс-мажор. Наберіться терпіння", – цитує Макарова FootBoom.

Нагадаємо, за підсумками минулого чемпіонату Арсенал-Київ вилетів з Прем'єр-ліги, посівши 12-е місце в чемпіонаті.

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