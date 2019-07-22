"Такой случай не предусмотрен регламентом", – президент ПФЛ сообщил, кто может заменить Арсенал-Киев в Первой лиге

Первая лига — 17:47 350
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Арсенал-Киев официально снялся с Первой лиги 2019/20
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"Мессі забив мені головою – як?!": Андрій Дикань – комплімент від Барселони, перелом черепа і життя після футболуИнтервью — 16:00 530
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Лига Европы 2019/20: результаты жеребьевки 3-го квалификационного раундаЛига Европы — 15:33 1170
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Заря получила потенциального опонента в 3-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 15:19 559
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