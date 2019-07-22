"Такой случай не предусмотрен регламентом", – президент ПФЛ сообщил, кто может заменить Арсенал-Киев в Первой лиге

Президент ПФЛ Сергей Макаров подтвердил Арсенал-Киев снимается с розыгрыша Первой лиги.

"Да, действительно, мы получили от Арсенала-Киев официальное письмо, в котором руководство клуба сообщило ПФЛ о снятии с чемпионата Первой лиги. Причина – финансовые проблемы.

Арсенал-Киев официально снялся с Первой лиги 2019/20

Запорожский Металлург может занять место "канониров" во втором по силе дивизионе. Мы изучаем ситуацию. Ведь этот случай не предусмотрен регламентом. Это форс-мажор. Наберитесь терпения", – цитирует Макарова FootBoom.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата Арсенал-Киев вылетел из Премьер-лиги, заняв двенадцатое место в чемпионате.

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