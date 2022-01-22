"По-перше, що стосується Шахтаря, така пропозиція просто ніколи не надійде. По-друге, навіть якщо такий варіант допустити гіпотетично, зрозуміло, як я відреагую на нього.

Хацкевич – про наступне місце роботи: "Сьогодні є можливість відпочити"

Національну команду має очолювати тренер, який має паспорт цієї країни? Щодо збірної... Кожна федерація має власне бачення. Я озвучив лише свою думку", – поділився Хацкевич в інтерв'ю Football.by.

Нагадаємо, Олександр очолював Динамо з 2017 по 2019 роки, а після встиг ще попрацювати у російському Роторі, який покинув у березні 2021-го. Також він очолював збірну Білорусі з 2014 по 2016 роки.

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