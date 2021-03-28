Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду був розлючений через скасований гол у ворота Сербії в рамках відбору до ЧС-2022.

Кріштіану на останніх хвилинах міг принести перемогу Португалії у матчі проти сербів, проте його гол скасував арбітр. На повторах видно, що м'яч повністю перетнув лінію воріт.

Скандальний "гол" Роналду у відеоогляді матчу Сербія – Португалія – 2:2

Таке рішення вивело Роналду із себе. Спочатку він емоційно намагався довести, що гол таки був, а потім жбурнув капітанську пов'язку на газон та пішов з поля, хоча фінальний свисток ще не пролунав.

Ця нічия дозволила Португалії та Сербії розташуватись на перших місцях у групи з 4 очками. Додамо, що у Роналду відібрали 103-й гол за збірну, що не дало наблизитись до рекордсмена серед найкращих бомбардирів на рівні національних команд Алі Даєї – у нього 109 забитих м'ячів у складі збірної Ірану.

Сербія розписала бойову нічию з Португалією, оформивши камбек з 0:2 – у Роналду на останніх секундах вкрали гол