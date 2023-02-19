Екс-форвард Динамо, а нині футбольний експерт Віктор Леоненко, каменя на камені не залишив від гри Олександра Зінченка у матчі 24-го туру АПЛ проти "левів" (4:2).

"Він скрізь. Ви просто подивіться, скільки він робить всього зайвого. Він грає, здебільшого, на чистих м'ячах, отримує м'яч, біжить уперед, потім із ним же – назад. Для чого він це робить? Тому що Олександру навіщось треба здаватися активним.

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Для мене найстрашніше, що після того, як він віддає пас, то ходить пішки, а в Англії усі мають бігати, як заведені. У результаті він не встигає ніде. Не розумію, навіщо йому ТТД.

Він робить непотрібну роботу і мучить сам себе. По-друге, він гальмує гру. Так у футбол не грають! Ну, добре, що забив і таким чином відмазався", – сказав Леоненко на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, Арсенал вже у доданий час вирвав перемогу у Астон Вілли, перервавши триматчеву безвиграшну серію. Помилка Зінченка коштувала "канонірам" першого гола, однак по перерві українець реабілітувався, забивши свій перший м'яч в АПЛ.

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