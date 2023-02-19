Артета – про дебютний гол Зінченка в АПЛ: "Він йшов до цього занадто довго"
12:30 - Читать на русском
Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перформанс Олександра Зінченка проти Астон Вілли (4:2) у матчі 24-го туру АПЛ.
завершено
5’ Оллі Воткінс
31’ Філіппе Коутінью
Букайо Сака 16’
Еміліано Мартінес 90+3’
Габріел Мартінеллі 90+8’
5’ Оллі Воткінс
16’ Букайо Сака
31’ Філіппе Коутінью
90+3’ Еміліано Мартінес
90+8’ Габріел Мартінеллі
"Занадто довго Алекс йшов до свого першого м'яча в АПЛ. Він постійно практикує удари, тож я радий за нього.
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Під час першого гола суперника він зіграв не надто вдало, коли віддав м'яч супротивнику, але впорався з ситуацією і показав себе дуже добре", – цитує Артету ВВС.
Нагадаємо, Арсенал у турнірній таблиці випереджає Манчестер Сіті на 2 пункти і має гру в запасі.
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