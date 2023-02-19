"Занадто довго Алекс йшов до свого першого м'яча в АПЛ. Він постійно практикує удари, тож я радий за нього.

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Під час першого гола суперника він зіграв не надто вдало, коли віддав м'яч супротивнику, але впорався з ситуацією і показав себе дуже добре", – цитує Артету ВВС.

Нагадаємо, Арсенал у турнірній таблиці випереджає Манчестер Сіті на 2 пункти і має гру в запасі.

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