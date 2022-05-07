"Реальність така, що ми перебуваємо у вирішальному моменті сезону, коли залишилося чотири фінали. Завтра ми вийдемо на дербі якнайкраще, з ентузіазмом, настроєм… Ми постараємося провести гру так, як ми звикли. Ми можемо завдати шкоди супернику. Намагайтеся уникати всього, що говорять навколо власне гри.

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Зрозуміло, що питаннями коридорів завжди намагаються спричинити суперечки. Насправді ж клуб вже зробив офіційну заяву, все чудово пояснив. Вітаємо Реал, їхніх футболістів, тренерський штаб, бо вони зробили велику справу для мадридців, стали чемпіонами. Втім, ми набагато більше поважаємо наших людей, які з нами.

Це своєрідний спосіб футбольного життя. Я не знаю, чи це поширено в інших лігах світу. Кожна спільнота відрізняється, і в іспанській є цей приклад вшанування суперника. Так не роблять у тих місцях, де я виріс", – наводить слова Сімеоне Marca.

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