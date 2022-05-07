"Реальность такова, что мы находимся в решающем моменте сезона, когда осталось четыре финала. Завтра мы выйдем на дерби как можно лучше, с энтузиазмом, настроем… Мы постараемся провести игру так, как мы привыкли. Мы можем нанести вред сопернику. Старайтесь избегать всего, что говорят вокруг собственно игры.

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Понятно, что вопросами коридоров всегда пытаются вызвать споры. На самом же деле клуб уже сделал официальное заявление, все прекрасно объяснил. Поздравляем Реал, их футболистов, тренерский штаб, потому что они сделали большое дело для мадридцев, стали чемпионами. Впрочем, мы гораздо больше уважаем наших людей, которые с нами.

Это своеобразный образ футбольной жизни. Я не знаю, распространено ли это в других лигах мира. Каждое сообщество отличается, и в испанском есть этот пример чествования соперника. Так не делают в тех местах, где я вырос", – приводит слова Симеоне Marca.

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