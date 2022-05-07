Чемпіонат Іспанії 2021/22, 35-й тур

Мальорка – Гранада – 2:6

Голи: Севілья, 28, Раільйо, 58 – Суарес, 6, Ескудеро, 46, Пуертас, 55, Моліна, 69, 90, Узуні, 77

Атлетік – Валенсія – початок о 17:15

Кадіс – Ельче – початок о 19:30

Сельта – Алавес – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривала зустріч на Балеарах, де Мальорка приймала Гранаду. Зустріч мала надзвичайно важливе значення – гості в разі перемоги чи навіть нічиєї покинули б зону вильоту, а господарі трималися над нею лишень завдяки додатковим показникам. При цьому за кілька годин Кадіс міг потіснити вниз обидва колективи, тож осічка була неприпустимою.

Матч виявився рівним і дуже драйовим. Вже на 6-й хвилині Гранада відкрила рахунок внаслідок подачі після кутового та серії рикошетів у штрафному – Суарес встиг зорієнтуватись, розстрілявши ворота. Втім, Севілья на 28-й відновив статус-кво, шикарно пробивши метрів з 23-х прямісінько під ліву стійку. 1:1! На перерву команди відправились саме з цими цифрами.

Початок другого тайму Мальорка знову провалила, пропустивши вже на 56-й секунді. Голом відзначився Ескудеро, який влетів на лівий край карного майданчика й бахнув у дальній кут. На 55-й Гранада ще й третій забила зусиллями Пуертаса, якому п'яткою вдалося замкнути простріл свіжого Моліни. Острів'яни повернулися у гру на 58-й завдякі вдалій подачі Маффео та удару головою з метру у виконанні Раільйо, але на 69-й Моліна класним пострілом з-за меж штрафного відновив перевагу андалусійців у два м'ячі.

Цей гол деморалізував балеарців, а Гранада на куражі влаштувала розгром. На 78-й хвилині Узуні отримав проникний пас, обіграв захисника й забив п'ятий гол, а на 90-й Моліна поставив крапку ударом з рикошетом від стійки. 2:6! "Насриди" покидають зону вильоту.

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