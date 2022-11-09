"После Ворсклы меня приглашали в Азербайджан, но как-то сразу не хотел ехать. Приглашали в ту команду, с которой я выиграл Кубок. Сейчас она не Кешля называется, а Шамахи. Я отказался.

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Потом был вариант из Грузии, но тоже там не захотел работать, потому что так не хочется после кого-то дерьмо убирать, как говорится... Уже хочется с нуля что-то начать и делать. А так приходишь все время и за кого-нибудь... Из Украины не было предложений.

Работа вне постсоветского пространства? Я так наездился. И в России поработал, и в Беларуси, и в Казахстане, и в Азербайджане. Так наездился без семьи, что хочется где-нибудь в Украине. Но если будет какое-то интересное предложение, то поеду", – сказал Максимов в интервью "ТаТоТаке".

Напомним, последней командой Юрия Вильевича была Ворскла, с которой он работал с осени 2019-го по август 2022 года.

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