"Вакула пограв у мене, у єврокубках виходив. Нічого не хочу говорити, але мені не подобаються футболісти, які створюють дискомфорт.

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У нас все нормально, а він починає у квадраті іноземцю наказувати: "Чуєш, заходь". Я йому сказав: "Помовчи, ми самі розберемося". Є тренери, які мають говорити. Кожен має свій характер.

Вакула прийшов до мене, я кажу: "Те, що в тебе було, аварії й все інше – це мене не стосується". Я дивлюсь футболістів на полі. Людські риси – на футбольному полі. Я його раз не поставив, у нього образа, і він починає іноземця у квадраті нахабно "бити", – розповів Максимов в інтерв'ю програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Вакула виступав під керівництвом Максимова у 2021 році на правах оренди з Шахтаря і встиг зіграти за полтавців 6 матчів. Нині Владислав – повноцінний гравець житомирського Полісся.

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