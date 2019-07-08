Тадіч продовжив контракт з Аяксом та забронював собі місце в тренерському штабі клубу

Півзахисник збірної Сербії і Аякса Душан Тадіч продовжить захищати кольори амстердамського клубу

Душан Тадіч залишив свій підпис під новим контрактом з Аяксом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода розрахована до 2023 року. Варто відзначити, що за новим контрактом Душан увійде в тренерський штаб амстердамців через 4 роки та працюватиме там 3 роки.

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В минулому сезоні чемпіонату Нідерландів 30-річний серб провів 34 матчі, в яких відзначився 28-ма голами та 15-ма асистами. Також Аякс сенсаційно дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступився Тоттенхему.