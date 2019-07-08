Тадич продлил контракт с Аяксом и забронировал себе место в тренерском штабе клуба

Полузащитник сборной Сербии и Аякса Душан Тадич продолжит защищать цвета амстердамского клуба

Душан Тадич оставил свою подпись под новым контрактом с Аяксом, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение рассчитано до 2023 года. Стоит отметить, что по новому контракту Душан войдет в тренерский штаб амстердамцев через 4 года и будет работать там 3 сезона.

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В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов 30-летний серб провел 34 матча, в которых отметился 28-ю голами и 15-ю ассистами. Также Аякс сенсационно дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил Тоттенхэму.