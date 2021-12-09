Зоря грала виключно за престиж і преміальні – турнірної мотивації не було

Матч у Запоріжжі став останнім для представників України у єврокубках сезону 2021/22. Зоря слідом за Динамо і Шахтарем завершила свою єврокампанію, достроково втративши шанси на вихід у плей-офф. Матч Зоря – Буде-Глімт стартував о 19:45 на Славутич Арені. Поєдинок першого туру в Норвегії завершився перемогою Буде-Глімт з рахунком 3:1.

Для команди Віктора Скрипника гра не мала турнірного значення, адже луганці не могли покинути третє місце – після 5-ти турів Зоря мала 6 очок. Натомість норвезький колектив у випадку перемоги фінішував би на першій сходинці, яка дає право одразу на 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У команди К'єтіля Кнутсена було 11 пунктів і перше місце, а Рома, яка в паралельному матчі на виїзді протистояла аутсайдеру групи С – софійському ЦСКА – відставала на 1 бал. Відповідно, нічия чи поразка у Запоріжжі змушували Буде-Глімт озиратися на результат матчу в Болгарії та сподіватися на сенсацію у вигляді звитяги аутсайдера квартету над командою Жозе Моурінью.

Зоря забила з першого ж удару, хоча гості переважали українців

Віктор Скрипник, як і обіцяв, виставив оптимальний склад, натякнувши на бажання здобути третю перемогу в груповому турнірі Ліги конференцій. Але перший момент виник саме біля воріт Зорі – Ботхейм після обрізки господарів пробив у руки Мацапурі.

До слова, безпрограшна серія Буде-Глімт у всіх турнірах налічувала 24 (!) матчі. Востаннє норвезька команда програвала Пріштіні ще 5 серпня у кваліфікації Ліги конфереренцій. От і сьогодні гості більше володіли м'ячем на старті гри, але момент Ботхейма був єдиним до 13-ї хвилини, коли Сольбаккен після ефектної стінки з партнером увірвався у штрафний, проте вчасний підкат Вернидуба врятував ситуацію. Ола продовжив тероризувати захист Зорі, однак його сольний прохід знову завершився після зустрічі з капітаном Зорі. Що стосується команди Скрипника, то у стартові 15 хвилин Зоря запам'яталася хіба що одним заробленим кутовим і заблокованим прострілом Громова.

Однак перший же удар по воротах Буде-Глімт став результативним. Гладкий заробив право на штрафний, який взявся виконувати Назарина. Хавбек потужно пробив у воротарський кут і став автором забитого м'яча. Розкішний гол!

Зоря – Буде-Глімт – відео гарматного гола Назарини зі штрафного

Тут же Імереков ледь не подвоїв перевагу Зорі, але, замикаючи скидку, трохи не влучив у нижній кут після розіграшу кутового. Тим часом Рома забила у Болгарії – такий розвиток подій опускав норвежців на друге місце.

Буде-Глімт міг відігратися в середині тайму після помилки Зорі у власному штрафному, проте удар капітана був неточним. А от на 32-й луганці не пропустили тільки дивом. Мацапура, без перебільшення, врятував після удару Брустада-Фета, а Пеллегріно, який був першим на добиванні, не влучив у площину. Рома в паралельному матчі забила другий гол у ворота ЦСКА – відповідно, норвежцям залишалося розраховувати лише на себе. Втім, до кінця тайму гострих моментів біля воріт Мацапури більше не було.

Впродовж 45-ти хвилин норвежці могли забивати, але змарнували свої нагоди. Натомість Зоря з гри не створила абсолютно нічого – гол зі штрафного і шанс Імерекова після кутового. Все.

Трагедія Віталія Вернидуба і логічний гол Буде-Глімт

Буде-Глімт дуже активно розпочав другий тайм, однак всі удари норвежців були неточними – Мацапура тривалий час не вступав у гру. Хіба що після кутових Пеллегріно, який чомусь регулярно закручував у ворота – схоже, хотів повторити подвиги Чалханоглу і Куадрадо.

Зоря ж абсолютно відмовилася від володіння м'ячем, окопавшись на своїй половині поля в повному складі.

Проте це не завадило команді Скрипника створити супермомент. Громов вийшов сам на сам з кіпером після вибивання Мацапури і помилки захисника, однак почав обігрувати суперника і змарнував розкішний шанс, а воротаря Зорі позбавив асисту.

У складі гостей з'явився бразилець Пернамбуко, який свого часу виступав в УПЛ у складі Львова. Незадовго після його виходу гості відігралися – на 68-й хвилині рахунок став рівним. Віталій Вернидуб у підкаті переривав простріл з правого флангу, але невдало зрізав його у власні ворота. Прикрий епізод для капітана Зорі, однак гол у ворота луганців не став чимось дивним. Надто вже відійшли господарі до своїх володінь, але пропускати саме таким чином – дуже прикро.

Буде-Глімт пішов виривати перемогу, адже лише один гол відділяв команду К'єтіля Кнутсена від першого місця групи. Норвежці чимало били по воротах Мацапури – переважно з середніх і дальніх дистанцій, але точність залишала бажати кращого. Однак і у Зорі був свій шанс – Назарина ще раз потужно приклався зі штрафного, але цього разу влучив у стінку. Останній момент у матчі створили теж господарі. Вернидуб ударом через себе (!) пробив у руки Хайкіну.

1:1 – рахунок, який більше влаштував Зорю. Команда Скрипника гідно завершила похід у Лізі конференцій, а наостанок зуміла гримнути дверима. Жозе Моурінью і його Рома точно вдячні українцям, які подарували їм перше місце і путівку в 1/8 фіналу. Буде-Глімт відстав на 1 пункт та зіграє в 1/16. У Зорі 7 очок і третє місце.