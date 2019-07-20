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Селін відзначився голом за Анортосіс у товариському матчі

20:34 260 Читать на русском
Селін відзначився голом за Анортосіс у товариському матчі
Євген Селін / фото із соцмереж

Кіпрський Анортосіс зіграв унічию з Гоу Ехед Іглз (1:1) у контрольному поєдинку.

Товариський матч

Анортосіс – Гоу Ехед Іглз – 1:1

Голи: Сєлін, 18 – Баннік, 43

Український захисник Анортосіса Євген Селін відкрив рахунок на 18-й хвилині. Однак його команда не втримала перемогу, пропустивши наприкінці першого тайму. Українця замінили на 72-й хвилині.

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До слова, попереднім клубом Селіна був угорський МТК, який за підсумками сезону 2018/19 вилетів з вищого дивізіону.

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Теги
Українці за кордоном Відеоновини Товариські матчі Євген Селін Євген Селін Анортосіс Анортосіс Світ
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