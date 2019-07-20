Селін відзначився голом за Анортосіс у товариському матчі

Кіпрський Анортосіс зіграв унічию з Гоу Ехед Іглз (1:1) у контрольному поєдинку.

Товариський матч

Анортосіс – Гоу Ехед Іглз – 1:1

Голи: Сєлін, 18 – Баннік, 43

Український захисник Анортосіса Євген Селін відкрив рахунок на 18-й хвилині. Однак його команда не втримала перемогу, пропустивши наприкінці першого тайму. Українця замінили на 72-й хвилині.

Вулверхемптон – Манчестер Сіті: Зінченко програє перший трофей, але отримує похвалу, а у Гвардіоли несподівана проблема

До слова, попереднім клубом Селіна був угорський МТК, який за підсумками сезону 2018/19 вилетів з вищого дивізіону.