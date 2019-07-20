Селин отличился голом за Анортосис в товарищеском матче

Кипрский Анортосис сыграл вничью с Гоу Эхед Иглз (1:1) в контрольном поединке.

Товарищеский матч

Анортосис – Гоу Эхед Иглз – 1:1

Голы: Селин, 18 – Банник, 43

Украинский защитник Анортосиса Евгений Селин открыл счет на 18-й минуте. Однако его команда не удержала победу, пропустив в конце первого тайма. Украинца заменили на 72-й минуте.

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К слову, предыдущим клубом Селина был венгерский МТК, который по итогам сезона 2018/19 вылетел из высшего дивизиона.