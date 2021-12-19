На завтра (20 декабря) запланировано очередное заседание клубов и представителей лиги, информирует The Athletic.

Тухель возмущен избирательностью АПЛ: "Может, нам вообще не тренироваться и не ехать на следующую игру?"

Немалую обеспокоенность вызвал 18-й тур, в течение которого пришлось переносить 6 матчей. Не исключено, что 20-й, предновогодний тур АПЛ будет отменен заранее. В этом слоте больше всех выделяется поединок Ливерпуля и Лестера (28 декабря).

Напомним, обычно Англия остается единственным топ-чемпионатом, вообще не имеющим зимней паузы.

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