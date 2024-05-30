Саудівська Аравія запропонувала близько 25 мільйонів євро за голкіпера Едерсона. Очікується, що бразилець перейде або в Аль-Хіляль, або в Аль-Наср. Гвардіола вже підшукав заміну для воротаря.

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Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, у полі зору Манчестер Сіті перебуває гравець бременського Вердера Міхаель Цеттерер. У нинішньому сезоні німець провів 27 матчів, зумівши шість разів зберегти свої ворота "сухими".

Контракт 28-річного воротаря розрахований ще на три роки. Однак у його угоді є привабливий пункт про відступні, який діє до червня.

Нагадаємо, Цеттерер виступає за Вердер з 2015 року. Частіше голкіпер перебував в орендах і лише нещодавно зміг стати першим номером команди.

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