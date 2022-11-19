"Можливо, йому заважають травми. Можливо, Тотовицький провів найкращі роки кар'єри в Десні. Коли він був здоровий на 100% (а він такий гравець, якому потрібно бути повністю здоровим), він виглядав дуже сильно, приніс багато користі.

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На жаль, зараз через травми йому не вдається показати свій рівень. Але, якщо Йовічевіч запросив Тотовицького, то він у ньому зацікавлений. В першу чергу все залежить від Андрія. Треба використовувати такого умілого гравця, тим більше, що його запросили повернутися в команду. Тотовицький дуже професіональна людина, з правильним ставленням до футболу та свого здоров'я, тому, я сподіваюся, він ще буде грати багато років", – сказав Рябоконь у коментарі SportArena.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тотовицький зіграв за Шахтар лише у двох матах, сумарно набравши менше одного тайму – 16 хвилин він провів проти РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів та 29 хвилин – проти Металіста 1925 в УПЛ.

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