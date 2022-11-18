Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч не зможе розраховувати на Юхима Коноплю, який ліг під ніж.

Захисник Шахтаря Юхим Конопля був прооперований, повідомляє прес-служба "гірників".

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23-річний оборонець переніс операцію з видалення пахової грижі. Орієнтовно на відновлення йому знадобиться близько місяця, а отже цьогоріч в офіційних матчах Конопля більше не зіграє. До слова, він не виходив на поле з 2 листопада.

Нагадаємо, у поточному сезоні Юхим провів за Шахтар 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

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