"Возможно, ему мешают травмы. Возможно, Тотовицкий провел лучшие годы карьеры в Десне. Когда он был здоров на 100% (а он такой игрок, что ему нужно быть полностью здоровым), он выглядел очень сильно, принес много пользы.

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К сожалению, сейчас из-за травм ему не удается показать свой уровень. Но если Йовичевич пригласил Тотовицкого, то он в нем заинтересован. В первую очередь, все зависит от Андрея. Надо использовать такого умелого игрока, тем более что его пригласили вернуться в команду.

Тотовицкий очень профессиональный человек с правильным отношением к футболу и своему здоровью, поэтому, я надеюсь, он еще будет играть много лет", – сказал Рябоконь в комментарии SportArena.

Напомним, в текущем сезоне Тотовицкий сыграл за Шахтер лишь в двух матах, суммарно набрав менее одного тайма – 16 минут он провел против РБ Лейпциг в Лиге чемпионов и 29 минут – против Металлист 1925 в УПЛ.

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