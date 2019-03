Манчестер Сіті після появи Зінченка оформив скандальний камбек та переміг Суонсі в 1/4 фіналу Кубка Англії

В рамках першого чвертьфінального матчу Кубка Англії Манчестер Сіті здобув важку перемогу над Суонсі (2:3) завдяки голу з офсайду та сумнівному пенальті.

Хосеп Гвардіола у кубковому матчі традиційно дав кільком лідерам відпочити. Планувалася якщо не легка прогулянка, то точно перемога малою кров'ю, тому на поле замість Агуеро, Стерлінга та Зінченка вийшли Жезус, Сане та Делф відповідно. Поява Фабіана була особливо важливою для Олександра, адже це – один з двох конкурентів українця на позиції лівого захисника.

Поєдинок прогнозовано розпочався з величезного тиску Манчестер Сіті. Гості розривали суперника по флангах та проводили атаку за атакою, а Суонсі відчайдушно відбивався під холодним валлійським дощем. У складі гостей особливо виділялися Лерой Сане та Бернарду Сілва: так, Лерой на 6-й хвилині увірвався на лівий край штрафного та пробив з гострого кута настільки потужно, що голкіпер Нордфельдт не встиг зреагувати й парирував головою; Бернарду ж на 14-й втратив прекрасну можливість відзначитись після передачі та удару метрів з 10-ти – вийшло слабенько й без проблем для воротаря. Кілька разів Марез та Вокер запускали один одного в прорив, але захисники господарів постійно виправляли критичні ситуації.

Суонсі старався не лише оборонятись, а й нормально атакувати. Особливо важливими попереду були дії Берсанта Целіни, який раз за разом проривався по лівому флангу. Втім, перша реальна гострота прийшла з правого, одразу завершившись взяттям воріт! На 20-й хвилині Фабіан Делф програв позицію Робертсу та збив його у власному штрафному, арбітр призначив пенальті, а Мет Граймс впевнено його реалізував – 1:0!

Сіті у відповідь провів серію швидких атак по флангах, але на 29-й хвилині несподівано пропустив ще один гол! Він виявиввся неймовірно красивим: Суонсі провів контратаку лівим флангом та розіграв красиву комбінацію перед карним майданчиком; в її завершенні Берсант Целіна ударом у дотик влучив точно у дальню дев'ятку – 2:0! Справа запахла смаженим, тому Сіті пішов уперед і по-дорослому притиснув Суонсі.

Тепер вже за "лебедів" грала Фортуна: якщо потужний постріл Бернарду Сілви на 32-й хвилині з дистанції ще можна було відбити, то на 35-й сталося справжнє диво. Бернарду Сілва прорвався на швидкості на правий край штрафного та прострілив на Давіда, а той з кількох метрів пробив з усієї сили. М'яч влучив у ногу Робертсу, а від нього – у голкіпера! Кращих моментів у першому таймі спантеличені "містяни" так і не створили.

По перерві нічого особливо не змінилося. Сіті тримав ініціативу й стерильно перекочував м'яч, але до справді гострого моменту справа не доходила – та ще й Суонсі не втомлювався тікати у контратаки. Зрештою, Пеп не витримав і почав випускати лідерів: замість Мареза та Сане вийшли Агуеро та Стерлінг, а замість Делфа, який привозив і до голу, і після нього, випустили Зінченка. Втім, нчого, крім кількох заблокованих ударів з близьких дистанції, вони спочатку не створили – а Джеймс на 62-й хвилині ще й ледь не вискочив віч-на-віч (врятував Едерсон).

Втім, вічно тримати нулі у такому поєдинку для Суонсі було б дуже наївно. Сіті збільшував темп і поступово затиснув суперника у його штрафному, а на 69-й хвилині відквитав один м'яч: Серхіо Агуеро потужно пробив з близької відстані у голову Фултону, м'яч відскочив до Бернарду Сілви, а той з лівого краю карного майданчика вистрілив точнісінько під дальню стійку – 2:1. На 72-й же пряму участь у камбекі міг прийняти Зінченко, який протягнув м'яч уперед та викотив його під удар Стерлінгу, але підвела точність Рахіма.

На 78-й Раз, як його називають партнери, витягнув Сіті: він увірвався у штрафний та впав, заробивши вельми сумнівний пенальті; Агуеро взявся виконувати "точку", влучив у штангу, а від неї м'яч влучив у спину Нордфельду – і вже від нього у ворота. 2:2 – Манчестер відігрався, але ще не переміг. Голкіпер господарів вперто не хотів програвати й на 83-й створив сейв тижня, спочатку парирувавши замикання Агуеро у нижній правий кут, а потім ногами заблокувавши його добивання впритул!

