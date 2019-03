Манчестер Сити после появления Зинченко оформил скандальный камбэк и победил Суонси в 1/4 финала Кубка Англии

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Англии Манчестер Сити добыл тяжелую победу над Суонси (2:3) благодаря голу из офсайда и сомнительному пенальти.

Хосеп Гвардиола в кубковом матче традиционно дал нескольким лидерам отдохнуть. Планировалась если не лёгкая прогулка, то точно победа малой кровью, поэтому на поле вместо Агуэро, Стерлинга и Зинченко вышли Жезус, Сане и Делф соответственно. Появление Фабиана была особенно важным для Александра, ведь это – один из двух конкурентов украинца на позиции левого защитника.

Поединок прогнозируемо начался с огромного давления Манчестер Сити. Гости разрывали соперника по флангам и проводили атаку за атакой, а Суонси отчаянно отбивался под холодным валлийским дождем. В составе гостей особенно выделялись Лерой Сане и Бернарду Силва: так, Лерой на 6-й минуте ворвался на левый край штрафной и пробил с острого угла настолько мощно, что голкипер Нордфельдт не успел среагировать и парировал головой; Бернарду же на 14-й упустил прекрасную возможность отличиться после передачи и удара метров с 10-ти – получилось слабо и без проблем для вратаря. Несколько раз Марез и Уокер запускали друг друга в прорыв, но защитники хозяев постоянно исправляли критические ситуации.

Суонси старался не только обороняться, но и нормально атаковать. Особенно важными впереди были действия Берсанта Целины, который раз за разом прорывался по левому флангу. Впрочем, первая реальная острота пришла с правого, сразу же завершившись взятием ворот! На 20-й минуте Делф проиграл позицию Робертсу и сбил его в собственной штрафной, арбитр назначил пенальти, а Мэт Граймс уверенно его реализовал – 1:0!

Сити в ответ провёл серию быстрых атак по флангам, но на 29-й минуте неожиданно пропустил ещё один гол! Он оказался невероятно красивым: Суонси провёл контратаку левым флангом и разыграл красивую комбинацию перед штрафной площадкой; в её завершении Берсант Целина ударом в касание попал точно в дальнюю девятку – 2:0! Дело запахло жареным, поэтому Сити пошёл вперёд и по-взрослому прижал Суонси.

Теперь уже за "лебедей" играла Фортуна: если мощный выстрел Бернарду Силвы на 32-й минуте с дистанции ещё можно было отбить, то на 35-й произошло настоящее чудо. Бернарду Силва прорвался на скорости на правый край штрафной и прострелил на Давида, а тот с нескольких метров пробил со всей силы. Мяч попал в ногу Робертсу, а от него – в голкипера! Моментов получше в первом тайме обескураженные "горожане" так и не создали.

После перерыва ничего особо не изменилось. Сити удерживал инициативу и стерильно перекатывал мяч, но до действительно острого момента дело не доходило – да ещё и Суонси не уставал убегать в контратаки. В конце концов, Пеп не выдержал и начал выпускать лидеров: вместо Мареза и Сане вышли Агуэро и Стерлинг, а вместо Делфа, который привозил и до гола, и после него, выпустили Зинченко. Впрочем, ичего, кроме нескольких заблокированных ударов с близких дистанций, они сначала не создали – а Джеймс на 62-й минуте ещё и едва не выскочил один на один (спас Эдерсон).

Впрочем, вечно держать нули в таком поединке для Суонси было бы очень наивно. Сити увеличивал темп и постепенно зажал соперника в его штрафной, а на 69-й минуте отыграл один мяч: Серхио Агуеро мощно пробил с близкого расстояния в голову Фултону, мяч отскочил к Бернарду Силве, а тот с левого края штрафной выстрелил точно под дальнюю штангу – 2:1. На 72-й же прямое участие в камбэке мог принять Зинченко, который протащил мяч вперёд и выкатил его под удар Стерлингу, но подвела точность Рахима.

На 78-й Раз, как его называют партнёры, таки вытащил Сити: он ворвался в штрафную и упал, заработав весьма сомнительный пенальти; Агуэро взялся исполнять "точку", попал в штангу, а от неё мяч попал в спину Нордфельду – и уже от него в ворота. 2:2 – Манчестер отыгрался, но ещё не победил. Голкипер хозяев упрямо не хотел проигрывать и на 83-й сотворил сейв недели, сначала парируя замыкание Агуэро в нижний правый угол, а потом ногами заблокировав его добивание в упор!

"I cannot speak. If I speak, I am in big trouble."#SWAMCI pic.twitter.com/fw8Mfwiurw