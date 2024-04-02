Пирес не воспринимает возможный переход Мбаппе из ПСЖ в Реал как нечто само собой разумеющееся и считает, что этот трансфер ещё может сорваться. "К сожалению, Килиан, ты был бы не первым, кто отказал бы Реалу. В своё время я так и поступил, потому что у меня было два других варианта. Конечно, если бы Арсенал и Ювентус на меня не вышли, я бы сразу перешёл в Реал. Определённо.

Луис Энрике прокомментировал скандал с Мбаппе – звезда ПСЖ якобы назвал тренера "сукиным сыном"

Я хотел бы увидеть Килиана в Ливерпуле. Это отличный клуб с отличными болельщиками, инфраструктурой и отсутствием давления. Только представьте себе связку Салах-Мбаппе! Она была бы взрывоопасной. Я всё ещё считаю, что он может отклонить предложение Реала", – цитирует Пиреса AS.

Напомним, что Пирес поиграл за такие команды, как Марсель, Арсенал, Вильярреал и Астон Вилла. Он становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции.

ПСЖ разбил Марсель, более тайма играя в меньшинстве – Мбаппе разгневала замена, арбитр давал карточки не тем игрокам