Фанати загребського Динамо чітко показали свою солідарність з українськими воїнами.

Ультрас Динамо З постійно підтримують Україну / Фото зі соцмереж

Вчора Динамо на своєму полі приймало Хайдук в рамках головної битви чемпіонату Хорватії. Господарі розбили принципового суперника з рахунком 4:0 і збільшили відрив на вершині таблиці до 11 очок.

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Не гірше шоу відбувалось на трибунах Максіміра. Ультрас Динамо горланили пісень і влаштували кілька яскравих перфомансів. Низка плакатів були присвячені Україні – "Свободу "Азову", "Героям Слава" тощо.

Нагадаємо, багато бійців полку "Азов" залишаються в полоні російських окупантів, але Україна робить усе можливе, щоб повернути їх додому.

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