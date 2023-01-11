"Бахмут. Біль. Бл**ський руSький мір, який випалив у місті життя. Бахмут – це земля омита кров’ю наших воїнів і задризкана рештками рашистського біосміття.



Бахмут – місто-герой. Місто героїв. Фортеця незламності та сили духу нашого народу. Місто, яке вже 9 місяців намагаються захопити рашисти. 9 місяців кривавих боїв. Авіація, арта, ракети, постійні вибухи і свист куль. Сили ворога перевищують наші у 10 разів! Але наші герої стоять, стримують і контролюють місто. Та якою ціною…

"Як можна бути такими хворими на голову": Зозуля відреагував на заклик Росії припинити вогонь на Різдво

Філіал пекла на землі. І попри все, там досі залишаються цивільні, багато з яких не погоджується на евакуацію. Вони продовжують жити в своїх домівках, під постійними обстрілами, без опалення, газу і світла. Вони готують їжу на вогні просто неба. Дякуючи волонтерам, які майже щодня їздять в Бахмут з гуманітарною допомогою, деякі мешканці мають можливість все ж таки виїхати з міста.



Я впевнений, що коли війна закінчиться, битва за Бахмут увійде в підручники історії. Про неї зніматимуть фільми. Але сьогодні Бахмут бореться. Ми віримо у наших захисників, молимось за них і допомагаємо усім, чим можемо. Бахмут – незламний. Сильний. Героїчний", – написав Зозуля в Instagram, прикріпивши низку сумних фото.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією