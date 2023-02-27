Фанаты загребского Динамо четко показали свою солидарность с украинскими воинами.

Вчера Динамо на своем поле принимало Хайдук в рамках главного сражения чемпионата Хорватии. Хозяева разбили принципиального соперника со счетом 4:0 и увеличили отрыв на вершине таблицы до 11 очков.

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Не хуже шоу проходило на трибунах Максима. Ультрас Динамо горланили песни и устроили несколько ярких перфомансов. Ряд плакатов были посвящены Украине – "Свободу "Азову", "Героям Слава" и т.д.

Напомним, многие бойцы полка "Азов" остаются в плену российских окупантов, но Украина делает все возможное, чтобы вернуть их домой.

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