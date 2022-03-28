Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб коротко повідомив про ситуацію на фронті. Він вірить у перемогу України.

56-річний фахівець з перших днів повномасштабної війни Росії проти України перебуває на захисті нашої держави. Зараз він не втрачає оптимізму.

"Його вже ніхто не зупинить, все віддасть заради перемоги": Вернидуб-молодший – про вступ батька у ЗСУ

"У мене все ок. По-іншому я вчинити не міг, свій вибір я зробив у перший день війни. Все буде добре. Ми переможемо. Україна – понад усе! Слава Україні! Смерть Ворогам", – написав Вернидуб ведучому ТаТоТаке Михайлу Співаковському.

Нагадаємо, вже 33-й день українці мужньо стримують ворога, якому мало що вдається. А тому варто пам'ятати, що ми – під надійним захистом наших військових.

Росія напала на Україну: заява Зеленського щодо ізоляції окупантів, смерть екс-футболіста, благі наміри Миколенка (LIVE)