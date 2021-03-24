"Наскільки погано, що відбірковий цикл чемпіонату світу українцям доводиться починати матчем проти чемпіонів світу? Цей мінус, на перший погляд, можна перетворити в плюс.

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Команда знає, якому супернику доведеться протистояти. Тому зібраність буде з першого матчу і ім'я суперника лише додасть мотивації нашій команді. Всі передумови для цього є, адже ми знаємо, що наша збірна може і вже показувала сміливий футбол в матчах з грандами, з тією ж Португалією, Іспанією. Так що все залежить тільки від наших хлопців і хлопчиками для биття вони точно не будуть", – сказав Зубов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, підопічні Шевченка зустрінуться з чинними чемпіонами світу вже сьогодні, 24 березня, у столиці Франції. Початок зустрічі о 21:45.

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