Известный журналист Игорь Цыганык поделился ожиданиями от стартового поединка "сине-желтых" в отборе к чемпионату мира 2022 года.

"Интересное противостояние! Я думаю, что сборная Украины сыграет в очень оборонительный футбол. Убежден, что будет игра в три центральных защитника и два латераля, которые больше сосредоточатся на защите.

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Кроме того, будет насыщен центр поля, поэтому не думаю, что украинцы будут очень сильно раскрываться. Свой гол команда Шевченко обязательно забьет. Кроме того, прогнозирую, что Франция не забьет больше одного гола.

На воротах ожидаю увидеть Трубина, потому что Бущан играл на Стад де Франс в прошлый раз, когда уступили 1:7, поэтому, возможно, его лучше оставить на другие матчи. В центре защиты – Забарный, Матвиенко и Миколенко, на флангах обороны – Караваев справа и Соболь слева. Зинченко, Малиновский и Сидорчук в центре полузащиты, Яремчук на острие. Меня интересует только одна позиция: кто выйдет под нападающим? Хотя выбор у нас не очень большой", – сказал Цыганык в комментарии изданию РБ.

Напомним, подопечные Шевченко встретятся с действующими чемпионами мира уже сегодня, 24 марта. Начало матча в 21:45.

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