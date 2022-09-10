Звільнення Томаса Тухеля з Челсі вийшло зовсім не спонтанним і мало тривалу передмову.

Новий власник лондонців Тодд Бьолі ще перед ганебною поразкою від Динамо Загреб мав низку претензій до роботи німецького фахівця, стверджує The Athletic.

Вже на першому занятті американець запропонував тренеру розглянути схему 4-4-3 (так, саме 11 польових). Тухель був приголомшений настільки низьким рівнем обізнаності нових босів і надалі намагався уникати їхніх порад. Суперечка виникла і на темі Роналду. Бьолі із захватом сприймав ідею запрошення суперзірки, але тренер не хотів бачити у команді 37-річного ветерана з непомірним его. Натомість Тухель сподівався на трансфери Де Лігта, Рафіньї, де Йонга і Кімпембе – ніхто зрештою не опинився у Лондоні.

Челсі офіційно призначив нового головного тренера, заплативши величезні відступні

Зіпсувалися стосунки і зі старими гравцями. Запорукою початкових успіхів Тухеля в Челсі була хороша комунікація з командою, але останніми місяцями він взагалі не спілкувався з підопічними особисто. Слабкий початок сезону добив німця. Після поразки від Лідса (0:3) він жодного разу не зустрівся з власником Челсі, а останньою краплею стало фіаско в Загребі.

Дорогою додому Бьолі з помічниками у літаку сіли далеко від Тухеля і навіть не дивилися в бік керманича. Наступного ранку Томас отримав повідомлення про звільнення, яке стало для нього шоком, попри всі розбіжності останніх тижнів.

Челсі осоромився поразкою від Динамо З, Борусія Д розгромила Копенгаген з екс-легіонером Шахтаря: перші матчі групи ЛЧ