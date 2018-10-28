toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Сусо розповів, чому двічі відмовляв Інтеру

19 жовтня 17:05 245 Читать на русском
Сусо розповів, чому двічі відмовляв Інтеру
Хесус Сусо / фото: ФК Мілан

Іспанський півзахисник Мілана Хесус Сусо поділився очікуваннями напередодні матчі 9-го туру Серії А проти Інтера.

"Я розмовляв з представниками Інтера особисто. Я сказав, що мені подобається їхній клуб, але я не думав про зміну місця роботи. Моє серце належить "россонері".

Ігуаїн порівняв міланське та мадридське дербі

Перша пропозиція надійшла в червні. Я її відкинув. Потім було ще одне звернення напередодні закриття трансферного вікна. Умови були в 2 рази кращими.

Я щасливий, що залишився в Мілані. Напевно, неправильно переходити в інший клуб з Мілана. Та й взагалі мені не подобається ідея переходу в інший італійський клуб.

Ярмоленко проти гранда АПЛ, Барселона приймає лідера Ла Ліги та ще топ-3 матчі вікенду

Коли я бачив Дженнаро Гаттузо по телевізору, то мене вражав його дух футболіста. Він все віддає своїй роботі, навіть на тренерському містку", – цитує Сусо прес-служба Мілана.

Нагадаємо, міланське дербі відбудеться вже цієї неділі, 21 жовтня, початок о 21:30.

Італія9 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Мілан: Неділя 21 жовтня 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 0
Мілан
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Італія Мілан Мілан Інтер Інтер Інтер - Мілан Хесус Сусо Хесус Сусо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
35
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук