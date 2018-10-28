Сусо розповів, чому двічі відмовляв Інтеру

Іспанський півзахисник Мілана Хесус Сусо поділився очікуваннями напередодні матчі 9-го туру Серії А проти Інтера.

"Я розмовляв з представниками Інтера особисто. Я сказав, що мені подобається їхній клуб, але я не думав про зміну місця роботи. Моє серце належить "россонері".

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Перша пропозиція надійшла в червні. Я її відкинув. Потім було ще одне звернення напередодні закриття трансферного вікна. Умови були в 2 рази кращими.

Я щасливий, що залишився в Мілані. Напевно, неправильно переходити в інший клуб з Мілана. Та й взагалі мені не подобається ідея переходу в інший італійський клуб.

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Коли я бачив Дженнаро Гаттузо по телевізору, то мене вражав його дух футболіста. Він все віддає своїй роботі, навіть на тренерському містку", – цитує Сусо прес-служба Мілана.

Нагадаємо, міланське дербі відбудеться вже цієї неділі, 21 жовтня, початок о 21:30.