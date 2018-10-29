Сусо рассказал, почему дважды отказывал Интеру

Испанский полузащитник Милана Хесус Сусо поделился ожиданиями накануне матча 9-го тура Серии А против Интера.

"Я разговаривал с представителями Интера лично. Я сказал, что мне нравится их клуб, но я не думал о смене места работы. Мое сердце принадлежит "россонери".

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Первое предложение поступило в июне. Я его отверг. Потом было еще одно обращение накануне закрытия трансферного окна. Условия были в 2 раза лучше.

Я счастлив, что остался в Милане. Наверное, неправильно переходить в другой клуб из Милана. Да и вообще мне не нравится идея перехода в другой итальянский клуб.

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Когда я видел Дженнаро Гаттузо по телевизору, то меня поражал его дух футболиста. Он все отдает своей работе, даже на тренерском мостике", – цитирует Сусо пресс-служба Милана.

Напомним, миланское дерби состоится уже в это воскресенье, 21 октября, начало в 21:30.