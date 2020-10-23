"Суркіси – це ганьба не тільки Динамо, а взагалі всієї України. Доходи в офшорах, участь у проросійських партіях, чхання на принципи та честь, цинічне використання клубу для відбілювання своєї репутації.

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І ми вже другий місяць чекаємо доказів від Григорія Суркіса про режисера, котрий стоїть за нашими акціями. Але як ми бачимо, колаборант не звик відповідати за свої слова. Тому нехай графіті нагадує, що Суркіси – це ганьба для всіх нас", – йдеться у дописі на Instagram-сторінці WBC.

Нагадаємо, що ультрас Динамо цього сезону неодноразово влаштовували акції протесту як проти братів Суркісів, так і головного тренера "біло-синіх" Мірчі Луческу.

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