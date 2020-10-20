"Сцуркіси – ганьба Динамо. Lucescu go away": ультрас "біло-синіх" нагадали свою позицію у матчі Динамо – Ювентус
Ультрас Динамо продовжують висловлювати своє невдоволення призначенням Мірчі Луческу тренером Динамо.
Ультрас Динамо зробили графіті на адресу Мірчі Луческу, якого не бажають бачити біля керма команди, та на адресу братів Суркісів – Ігоря та Григорія.
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Цього разу вони вивісили банери у своєму секторі. "Сцуркіси – ганьба Динамо. Lucescu go away (Луческу забирайся – прим. Футбол 24)", – написали фани.
Зауважимо, що при Луческу команда демонструє досить успішні результати. У групі Ліги чемпіонів Динамо грає з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.
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