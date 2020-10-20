Ультрас Динамо зробили графіті на адресу Мірчі Луческу, якого не бажають бачити біля керма команди, та на адресу братів Суркісів – Ігоря та Григорія.

Ультрас Динамо вирішили зірвати матч з Рухом або Ювентусом, – ЗМІ

Цього разу вони вивісили банери у своєму секторі. "Сцуркіси – ганьба Динамо. Lucescu go away (Луческу забирайся – прим. Футбол 24)", – написали фани.

Зауважимо, що при Луческу команда демонструє досить успішні результати. У групі Ліги чемпіонів Динамо грає з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.

Динамо – Ювентус: Мілан особливо уважно стежитиме за коштовним гравцем збірної України та ще кількома киянами