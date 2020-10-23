"Суркисы – это позор не только Динамо, а вообще для всей Украины. Доходы в оффшорах, участие в пророссийских партиях, чихание на принципы и честь, циничное использование клуба для отбеливания своей репутации.

"Сцуркисы – позор Динамо. Lucescu go away": ультрас "бело-синих" напомнили свою позицию в матче Динамо – Ювентус

И мы уже второй месяц ждем доказательств от Григория Суркиса о режиссере, который стоит за нашими акциями. Но как мы видим, коллаборационист не привык отвечать за свои слова. Поэтому пусть граффити напоминает, что Суркисы – это позор для всех нас", – говорится в заметке на Instagram-странице WBC.

Напомним, что ультрас Динамо в этом сезоне неоднократно устраивали акции протеста как против братьев Суркисов, так и главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.

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