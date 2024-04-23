Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що виплати суперникам конкурентів зникнуть, коли буде офіційна заборона на такі дії.

"Я не знаю, хто кого стимулює. Я знаю одне: ми не повинні втрачати свої очки. А говорити стимулює/не стимулює – я цього не знаю. Може, можна стимулювати, може – ні. Введуть заборону – значить не будуть стимулювати.

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На футбольне поле виходять 22 хлопці – грайте кожен за свою зарплатню. Ми повинні премії давати своїм футболістам, а не когось стимулювати. Це моя думка", – заявив Суркіс в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, після 24 зіграних матчів лідером УПЛ залишається донецький Шахтар, який випереджає Динамо на чотири очки. В українському футболі саме два гранди роками практикували практику виплати премій іншим клубам, якщо вони забирали очки в киян чи донеччан.

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