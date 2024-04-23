Президент Динамо Игорь Суркис считает, что выплаты соперникам конкурентов исчезнут, когда будет официальный запрет на такие действия.

"Я не знаю, кто кого стимулирует. Я знаю одно: мы не должны терять свои очки. А говорить стимулирует/не стимулирует – я этого не знаю. Может, можно стимулировать, может – нет. Введут запрет – значит не будут стимулировать.

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На футбольное поле выходят 22 парня – играйте каждый за свою зарплату. Мы должны премии давать своим футболистам, а не кого-то стимулировать. Это мое мнение", – заявил Суркис в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, после 24 сыгранных матчей лидером УПЛ остается донецкий Шахтер, который опережает Динамо на четыре очка. В украинском футболе именно два гранда годами практиковали практику выплаты премий другим клубам, если они забирали очки у киевлян или дончан.

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