Киевляне во время одного из контрольных поединков на вторых сборах будут иметь серьезное наблюдение.

"Бело-синие" уже провели два спарринга в Турции – проиграли Лудогорцу 1:2 и победили Динамо Тбилиси 1:0. Сегодня, 4 февраля, команду ждет третий контрольный матч против ЦСКА 1948.

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Товарищескую встречу против болгар планирует посетить президент столичного клуба Игорь Суркис, утверждает Meta-ratings. Босс Динамо также намерен провести немного времени в тренировочном лагере киевлян, чтобы лучше понять ситуацию перед официальными поединками.

К слову, на вторых зимних сборах киевляне еще встретятся со Шкендией и БАТЭ. Первая встреча в УПЛ запланирована на 13 февраля против Олимпика. В 1/16 ЛЕ Динамо сыграет с Брюгге 18 февраля, ответный матч состоится 25-го.

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