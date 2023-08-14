Блогер Віктор Вацко переконаний, що Динамо буде просити вагому компенсацію за своїх гравців.

"Чи піде Шапаренко цього літа? Наскільки мені відомо, зараз пропозицій немає. Це цікавий маркер пріоритетів Динамо в сезоні. Продаж такої важливої фігури стане ударом по чемпіонських амбіціях команди. Для мене Динамо – фаворит №1 і лише затверджується в цьому статусі.

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Тому Шапаренка продадуть лише за дуже великі гроші. Я чув, що Ігор Суркіс хоче за Бражка 20 млн євро. Шапаренко буде коштувати дорожче, це 100%", – розповів Віктор Вацко у ефірі Вацко on air.

Додамо, що Transfermarkt оцінює Шапаренка у 8 млн євро, а Бражка у 1,5 млн. На останнього виходив Торіно, але Ігор Суркіс назвав 4 млн від італійців "принизливою пропозицією".

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