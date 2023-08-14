Суркіс встановив захмарні цінники на хавбеків Динамо: "Продаж такої фігури стане ударом по чемпіонських амбіціях"
Блогер Віктор Вацко переконаний, що Динамо буде просити вагому компенсацію за своїх гравців.
"Чи піде Шапаренко цього літа? Наскільки мені відомо, зараз пропозицій немає. Це цікавий маркер пріоритетів Динамо в сезоні. Продаж такої важливої фігури стане ударом по чемпіонських амбіціях команди. Для мене Динамо – фаворит №1 і лише затверджується в цьому статусі.
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Тому Шапаренка продадуть лише за дуже великі гроші. Я чув, що Ігор Суркіс хоче за Бражка 20 млн євро. Шапаренко буде коштувати дорожче, це 100%", – розповів Віктор Вацко у ефірі Вацко on air.
Додамо, що Transfermarkt оцінює Шапаренка у 8 млн євро, а Бражка у 1,5 млн. На останнього виходив Торіно, але Ігор Суркіс назвав 4 млн від італійців "принизливою пропозицією".
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