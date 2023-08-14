Блогер Виктор Вацко убежден, что Динамо будет просить весомую компенсацию за своих игроков.

"Уйдет ли Шапаренко этим летом? Насколько мне известно, сейчас предложений нет. Это интересный маркер приоритетов Динамо в сезоне. Продажа такой важной фигуры станет ударом по чемпионским амбициям команды. Для меня Динамо – фаворит №1 и только утверждается в этом статусе.

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Поэтому Шапаренко продадут только за очень большие деньги. Я слышал, что Игорь Суркис хочет за Бражко 20 млн евро. Шапаренко будет стоить дороже, это 100%", – рассказал Виктор Вацко в эфире Вацко on air.

Добавим, что Transfermarkt оценивает Шапаренко в 8 млн евро, а Бражко в 1,5 млн. На последнего выходил Торино, но Игорь Суркис назвал 4 млн от итальянцев "унизительным предложением".

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