Суркис установил заоблачные ценники на хавбеков Динамо: "Продажа такой фигуры станет ударом по чемпионским амбициям"
Блогер Виктор Вацко убежден, что Динамо будет просить весомую компенсацию за своих игроков.
"Уйдет ли Шапаренко этим летом? Насколько мне известно, сейчас предложений нет. Это интересный маркер приоритетов Динамо в сезоне. Продажа такой важной фигуры станет ударом по чемпионским амбициям команды. Для меня Динамо – фаворит №1 и только утверждается в этом статусе.
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Поэтому Шапаренко продадут только за очень большие деньги. Я слышал, что Игорь Суркис хочет за Бражко 20 млн евро. Шапаренко будет стоить дороже, это 100%", – рассказал Виктор Вацко в эфире Вацко on air.
Добавим, что Transfermarkt оценивает Шапаренко в 8 млн евро, а Бражко в 1,5 млн. На последнего выходил Торино, но Игорь Суркис назвал 4 млн от итальянцев "унизительным предложением".
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