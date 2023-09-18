"Два роки ми їздили. Перш за все, це були благодійні матчі, які ми грали. І дуже тяжко нам було. Минулого сезону ми зіграли 18 матчів виїзних. Логістика була дуже складною: переїзди, автобуси, літаки. Якщо команда буде готуватися належним чином, ми будемо боротися за перше місце.

Перемога Динамо з присмаком скандалу у відеоогляді матчу з Ворсклою – 2:0

Усі сьогодні вирівнялися. На жаль, наш чемпіонат став слабшим. Не у тому плані, що усі команди приблизно одного рівня, а немає яскравих іноземців. Сьогодні у нас у старті були тільки українці. Команда росте, коли є сильні футболісти, за якими тягнеться молодь. Волошин – продукт школи Динамо. Ці хлопці мають розуміти, що сьогодні можуть увірватися в основний склад Динамо і як Сидорчук грати десятиліттями.

Війна, безумовно, закінчиться нашою перемогою, і ми будемо відновлювати футбол, до нас їхатимуть легіонери. Я це все розумію, але поки такий період, хлопці мають забронювати місце в основі, щоб ми вже не дивилися на західний ринок", – сказав Суркіс у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Динамо після тривалої паузи, викликаної матчами єврокубків, повернулось в УПЛ і здолало Ворсклу (2:0). Кияни з 9-ма очкам піднялись на сьому сходинку турнірної таблиці і мають три гри в запасі.

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